Un britanic a murit sambata pe Everest, aducand la 10 intr-o saptamana numarul celor care si-au pierdut viata pe cel mai inalt varf din lume, extrem de frecventat in acest sezon, au anuntat sambata organizatorii de expeditii, citati de AFP.

Alpinistul britanic Robin Fisher, in varsta de 44 de ani, a ajuns pe varf sambata dimineata, insa s-a prabusit la intoarcere, dupa ce coborase doar 150 de metri, scrie Agerpres.

"Ghizii nostri au incercat sa-l ajute, insa a murit in scurt timp", a declarat pentru AFP Murari Sharma de la Everest Parivar Expedition.

Anuntul vine dupa ce vineri dimineata, pe versantul tibetan al muntelui, un alt alpinist - un irlandez in varsta de 56 de ani - si-a pierdut viata, au declarat organizatorii expeditiei sale pe pagina lor de Facebook.

Barbatul se decisese sa coboare inainte de a ajunge in varf, insa a murit in cortul sau, aflat la peste 7.000 de metri altitudine. Decesul sau vine la o saptamana dupa cel al unui alt irlandez, Seamus Lawless, profesor la Trinity College, care a cazut in timp ce cobora de pe varf.

Patru indieni, un american, un austriac si un nepalez au murit de asemenea pe Everest in ultima saptamana.

Sezonul de ascensiune de primavara este in plina desfasurare pe acest munte de 8.848 de metri - din cauza numarului mare de alpinisti formandu-se cozi in apropierea varfului.

Aceasta aglomeratie in "zona mortii" (la peste 8.000 de metri) a fost identificata drept cauza a cel putin patru dintre decesele inregistrate in ultimele zile.

In acest an, autoritatile din Nepal au emis un numar record de 381 de permise pentru sezonul de primavara, in special pentru alpinistii straini, la pretul de 11.000 de dolari fiecare. Fiecare titular de permis este insotit de un ghid, ceea ce inseamna ca aproximativ 750 de persoane escaladeaza muntele pe acelasi traseu in cateva saptamani.