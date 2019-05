Sefa guvernului britanic Theresa May este asteptata sa isi anunte vineri plecarea din functie, scrie joi cotidianul The Times, fara a cita surse, potrivit agentiei Reuters.



Theresa May va ramane prim-ministru pe perioada procesului in doua etape prin care va fi desemnat succesorul sau la conducerea Partidului Conservator, scrie cotidianul londonez, citat de Digi24.

Ultimii doi candidati care vor ramane in cursa se vor confrunta intr-un vot final al celor 125.000 de membri ai Partidului Conservator.

In editorialul de joi, cotidianul Daily Telegraph, unul din cele mai influente in randul votantilor conservatori, scrie ca, cu cat Theresa May va ramane mai mult timp in fruntea acestui partid, "cu atat mai mare va fi contaminarea" imaginii acestuia.