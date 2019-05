Un american care a petrecut 45 de ani in inchisoare pentru o crima pe care nu o comisese va primi 1,5 milioane de dolari drept despagubire pentru eroarea judiciara suferita, au anuntat autoritatile statului Michigan, din nord-estul SUA, transmite AFP.



Richard Phillips, un afro-american acum in varsta de 73 de ani, a fost condamnat la inchisoare pe viata in 1972 pentru crima de care s-a declarat mereu nevinovat.

Justitia a fost insa convinsa de vinovatia lui in urma unei marturii ce s-a dovedit mincinoasa.

Phillips a fost eliberat in 2018 dupa interventia unui program al Universitatii din Michigan, Innocence Clinic, dedicat indreptarii erorilor judiciare.

Innocence Clinic afirma ca niciun alt condamnat pe nedrept in SUA nu a petrecut atat de mult timp in spatele gratiilor precum Richard Phillips.

Dupa ce a iesit din inchisoare, Phillips a trait din vanzarea de tablouri pe care le pictase in detentie. Acestea s-au bucurat de un anumit succes, fiind achizitionate la preturi de mai multe mii de dolari.

Dupa ce a aflat despre despagubirea pe care o va primi, Phillips a declarat ca isi doreste 'sa calatoreasca si sa se bucure de viata'.

Banii provin dintr-un fond infiintat in 2016 in Michigan pentru despagubirea victimelor erorilor judiciare cu cate 50.000 de dolari pentru fiecare an petrecut in inchisorile acestui stat, scrie Agerpres.

In cazul lui Richard Phillips, care fusese condamnat si la 15 ani de detentie pentru un jaf, au fost luati in calcul doar 30 de ani.

Mai multi detinuti inchisi pe nedrept au fost despagubiti

Autoritatile din Michigan au decis, de asemenea, sa-l despagubeasca cu 780.000 de dolari pe Neal Redick, incarcerat timp de aproape 16 ani pentru agresarea sexuala a unui minor, de care insa nu era vinovat.

Un fost rezervist din fortele de politie, acuzat, iar ulterior achitat pentru sperjur, va primi 40.000 de dolari.

'Reinsertia in societate este extrem de dificila pentru persoanele condamnate pe nedrept. Suntem obligati sa-i despagubim pe acesti oameni cu compasiune pentru suferintele indurate', a subliniat procurorul general din Michigan, Dana Nessel.