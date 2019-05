Un casalot in varsta de aproximativ 7 ani a fost gasit mort pe o plaja populara in randul turistilor din Sicilia.



In urma necropsiei s-a stabilit ca mamiferul avea stomacul plin de pungi si obiecte din plastic. Din primele informatii reiese ca pungile inghitite au generat un blocaj, iar casalotul nu a mai putut sa primeasca substantele nutritive necesare din hrana.

Veterinarii sustin ca femela era atat de tanara incat nici nu ii iesiresa dintii, potrivit tion.ro.

In medie, casalotii traiesc pana la 70-80 de ani.

Acesta este al saselea casalot esuat pe plajele din Italia in ultimele cinci luni, subliniaza Giorgia Monti din partea Greenpeace Italia.

”Marea ne transmite un semnal de alarma. Un SOS disperat. Trebuie sa intervenim imediat pentru a salva creaturile minunate care o populeaza”, a mentionat ea, potrivit CNN.

In luna aprilie, o balena insarcinata a fost gasita moarta pe o plaja din Sardinia, Italia. Conform ministrului Mediului din Italia, in stomacul animalului s-au gasit peste 22 de kilograme de plastic, care au cauzat atat moartea fetusului, cat si a balenei. In burta mamiferului s-au gasit saci de gunoi, plase de pescuit, tuburi si alte reziduuri, au anuntat membrii din organizatiile guvernamentale care au ca scop protejarea apelor si a oceanelor la CNN.