Cel de-al 73-lea episod - care a fost totodata ultimul - al serialului "Game of Thrones", difuzat duminica seara in Statele Unite, a doborat recordul de audienta al postului HBO, care a difuzat aceasta productie incepand din 2011, dupa ce 19,3 milioane de telespectatori americani au vizionat finalul acestui show TV fantasy de inspiratie medievala, relateaza agentiile AFP si EFE.



Precedentul record al unui serial produs de HBO nu era foarte vechi: 18,4 milioane de telespectatori au vizionat saptamana trecuta penultimul episod din cel de-al optulea sezon al serialului "Game of Thrones", potrivit unui comunicat al HBO.

"Game of Thrones" ("Urzeala Tronurilor"), adaptare a romanelor epice de factura medievala publicate de scriitorul George R.R. Martin, a devenit serialul cel mai vizionat al postului HBO in 2014, detronand "The Sopranos", scrie Agerpres.

In afara Statelor Unite, numerosi fani din lumea intreaga si-au pus ceasurile sa sune in plina noapte pentru a putea urmari serialul in acelasi timp cu americanii, pentru a evita oroarea unui "spoiler" pe retelele de socializare luni dimineata.

Recordul istoric de audienta al unui serial difuzat in Statele Unite este detinut in continuare de "Mash", al carui ultim episod a fost urmarit in direct de aproximativ 106 milioane de fani. Acel episod a fost difuzat in 1983, intr-o perioada in care internetul si platformele de streaming inca nu existau.