Noul presedinte al Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anuntat luni in discursul sau de investitura dizolvarea Radei Supreme (parlamentul unicameral), care ii este in mare parte ostila, convocand alegeri legislative anticipate fara sa mai astepte scrutinul prevazut la termen in 27 octombrie, desi nu a anuntat data noilor alegeri, informeaza agentiile de presa AFP si EFE.



"Dizolv astazi Rada Suprema de legislatura a opta", a declarat el in fata deputatilor si invitatilor straini prezenti in hemiciclu, in pofida incertitudinilor juridice persistand asupra capacitatii sale de a lansa acest proces foarte incadrat.

"Dragi deputati, voi ati stabilit singuri ceremonia de investitura luni, intr-o zi lucratoare. Vad in aceasta un plus. Inseamna ca astazi nu vom sarbatori. Vom lucra impreuna. De aceea, va rog foarte mult sa adoptati o lege privind abolirea imunitatii parlamentare, o lege privind raspunderea penala pentru imbogatire ilegala si multpatimitul Cod electoral, a carui aprobare treneaza de mult timp", a declarat noul sef al statului ucrainean, potrivit Agerpres.

Partidul lui Zelenski nu este reprezentat in Rada, responsabila pentru numirea prim-ministrului

Dupa preluarea oficiala a functiei, Zelenski a invitat guvernul sa-si prezinte demisia in corpore. 'Guvernul nu ne rezolva problemele, guvernul este problema noastra', a spus noul presedinte al Ucrainei, citandu-l pe fostul presedinte american Ronald Reagan. "Este doar un citat. Nu inteleg, sincer, guvernul nostru, care da din maini s spune: "Nu putem face nimic". Nu, nu este adevarat, puteti", a spus el, invitand executivul sa demisioneze. "Puteti lua o bucata de hartie, un pix si sa eliberati locurile pentru cei care se vor gandi la generatiile viitoare si nu la alegerile urmatoare. Cred ca oamenii va vor aprecia!", a spus Zelenski, adresandu-se catre ministri.

Apelul sau a fost auzit. La numai cateva minute dupa discursul sau de investitura, ministrul apararii ucrainean Stepan Poltorak si-a prezentat demisia. Dar Zelenski a cerut de asemenea demisia procurorului general, Iuri Lutenko, si a sefului SBU (Serviciul de Securitate al Ucrainei), Vasili Gritak, ambii fideli lui Petro Porosenko, conform Rbc-Ukraina.

Volodimir Zelenski a declarat luni in discursul sau de investire ca 'prima sa sarcina' este sa se ajunga la o incetare a focului in estul Ucrainei, unde de cinci ani se lupta trupele guvernamentale impotriva rebelilor separatisti prorusi.

"Prima noastra sarcina este sa ajungem la o incetare a focului in Donbas", bazin carbonifer controlat in parte de catre separatisti, a spus el provocand o salva de aplauze din partea deputatilor.

"Dragi concetateni, toata viata mea am incercat sa fac totul pentru ca ucrainenii sa zambeasca (...) In urmatorii cinci ani, voi face tot ce pot pentru a va impiedica sa plangeti", a promis noul presedinte ucrainean in finalul discursului sau.

Anterior, noul presedinte ales al Ucrainei a depus juramantul in fata sefei Curtii Constitutionale a Ucrainei, Natalia Saptala, si a numerosilor oficiali si invitati straini - circa 50 de delegatii din strainatate.

In prezenta a patru din cei cinci fosti presedinti ucraineni - Viktor Ianukovici fiind refugiat in Rusia - Zelenski a jurat sa respecte Constitutia, cu mana dreapta pe Legea Fundamentala a tarii si pe Evanghelia Peresopnitia (prima evanghelie tradusa in limba ucraineana).

Zelenski, care a devenit al saselea presedinte al Ucrainei, a primit simbolurile puterii prezidentiale: steagul si sigiliul prezidential, un colier ceremonial si un buzdugan, simbol al autoritatii inalte al liderilor cazaci ucraineni in secolele XVI si XVII.

Ceremonia a fost urmarita de pe ecrane mari instalate in strada

Noul presedinte ucrainean, imbracat intr-un costum negru, a venit pe jos la ceremonia de investitura din parlament, traversand parcul Mariinski, unde s-a salutat cu oamenii si chiar si-a facut selfie cu unii dintre ei.

Printre cei invitati la ceremonie s-au numarat fostul primar al Kievului Vitali Klitschko, care a venit la parlament cu bicicleta, precum si presedintii din Estonia, Letonia, Lituania si Georgia, fostul presedinte al Germaniei Christian Wulff, secretarul american al energiei, Rick Perrky, vicepresedintele Comisiei Europene Maros Sefcovic. A fost prezent si secretarul general adjunct pentru afaceri politice si de securitate din cadrul NATO, 'nr.3' al Aliantei, Alejandro Alvargonzález.