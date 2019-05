Fanii serialului "Game of Thrones" au trait intens si cu multa pasiune - strigate de bucurie, lacrimi, scene de isterie si aplauze - pana in ultima secunda a episodului final din aceasta productie TV, care s-a incheiat duminica seara in America de Nord si care a cumulat record dupa record pe parcursul celor opt ani de difuzare, informeaza AFP.



"Este incredibil, aveam impresia ca stateam asezat in mijlocul unei sufragerii gigantice, in care fiecare invitat incerca sa vorbeasca mai tare decat ceilalti", a declarat pentru AFP Ewald Klautky, care a asistat la difuzarea in direct a celui de-al 73-lea episod din acest serial-cult intr-un bar irlandez din Los Angeles, potrivit Agerpres.

Aproximativ 200 de persoane s-au reunit in acel bar duminica seara

A fost prima sa "watch party" (petrecere de vizionare), iar Ewald, in varsta de 52 de ani, se declara socat de faptul ca a vazut alaturi de el mai multi spectatori care pareau gata sa se bata cu cineva, atat erau de prinsi de evenimentele prezentate in "Game of Thrones".

"A fost inca si mai intens decat o finala a campionatului de fotbal american", a adaugat, zambind, acelasi martor, care lucreaza in industria cinematografica si urmareste serialul "Game of Thrones" inca de la primul sezon al acestuia, difuzat in 2011.

Ultimul episod din serial a pecetluit soarta personajelor Daenerys Targaryen, Jon Snow, Tyrion Lannister, Sansa si Arya Stark, nume intrate de acum in cultura populara. Si care se afla pe lista prenumelor preferate pentru nou-nascutii din Statele Unite.

"Tron de fier" din cauciuc

Finalul acestui serial fantasy de inspiratie medievala, un veritabil succes planetar, ce prezinta povestea unor familii nobiliare care se lupta intre ele pentru a domni intr-un regat fictiv intitulat Westeros, a declansat multe pasiuni in randul fanilor prezenti in barul Brennan's din Los Angeles, unde a fost amplasat un "Tron de fier" (emblema puterii regale din Westeros, n.r.) din cauciuc, pentru a marca al optulea sezon al acestei productii TV.

Acest bar din Marina Del Rey, la vest de Los Angeles, serveste clientilor chiar si un cocktail inspirat din universul "Game of Thrones": "The Night King" - marele personaj negativ al serialului. Este doar un whisky amar cu gheata albastra, a declarat un amator al acestei bauturi.

Fiecare spectator avea favoritii lui, iar strigate si tipete s-au produs in barul american de fiecare data cand unul dintre personajele favorite avea parte de o soarta tragica - sau dimpotriva, de o soarta glorioasa - pe ecranele multiple amplasate pe pereti si inconjurate inca de frunze verzi de trifoi, mostenite de la cea mai recenta sarbatoare a Sfantului Patrick.

"Da! Da!", au strigat multi fani atunci cand regina Daenerys si-a facut intrarea triumfala in King's Landing (capitala regatului Westeros), iar un cuplu de tineri a profitat de acel pretext pentru a se saruta.

Putin mai tarziu, aceeasi Daenerys a fost ucisa de iubitul (si nepotul ei) Jon Snow. Isteria le-a cuprins pe multe spectatoare, unele dintre ele au sarit in picioare pe scaune, in timp ce altele erau cuprinse de consternare.

O tanara, care parea sa fi abuzat de cocktailul preferat, a izbucnit in lacrimi atunci cand Jon Snow si-a luat adio de la restul familiei sale. Ea a fost insa pusa la punct imediat de un fan, deranjat de plansul ei si care dorea sa urmareasca scenele urmatoare.

"Voi urmari din nou acest episod cand voi fi la mine acasa, intr-o atmosfera calma, pentru a profita de subtilitati si de muzica originala", a explicat Shobhana Chetri, in varsta de 28 de ani.

Tanara a avut totusi zambetul pe buze la finalul episodului: "Faptul ca am fost inconjurata de oameni care nu aveau aceleasi personaje preferate ca mine a fost ceva interesant, asta m-a facut sa vad lucrurile dintr-o alta perspectiva. Apoi, ambianta generala a fost amuzanta!", a adaugat ea.

Referindu-se la finalul show-ului TV, tanara a precizat: "Dezamagitor! A fost sumbru, dar puteam sa ne asteptam la asa ceva si este tocmai lucrul care ne place, in definitiv".

Potrivit Reuters, Jon Snow a ucis-o pe Daenerys pentru ca s-a temut ca noua regina din Westeros va instaura un regim al tiraniei, asa cum o facusera stramosii ei. Ultimul dragon supravietuitor a ars apoi Tronul de Fier, topindu-l pentru totdeauna cu respiratia lui fierbinte. Ramasi fara un domnitor, membrii caselor nobiliare din Westeros au facut in cele din urma o alegere surprinzatoare atunci cand si-au ales un nou rege - Brandon Stark, interpretat de Isaac Hempstead Wright.

Polemica

Inainte de a se termina, ultimul sezon din "Game of Thrones" a starnit polemici aprinse, multi dintre telespectatorii postului HBO considerand-ul "facut de mantuiala" si regretand ca evolutia anumitor personaje a fost prea rapida, ca anumite scene cruciale s-au derulat in doar cateva secunde, dupa ani de asteptare.

Suparati, fani din lumea intreaga au cerut o noua versiune: o petitie lansata pe site-ul Change.org primise pana sambata aproape 1 milion de semnaturi, prin care se solicita refacerea celui de-al optulea sezon "cu scenaristi competenti".

Insa fanii care au fost prezenti in barul Brennan's din Los Angeles au parut in general mai degraba satisfacuti, recunoscand dificultatea finalizarii unei astfel de productii de televiziune fara a face "taieri" dureroase si fara a provoca nemultumiri.

Reprosurile au vizat in special personajul reginei Daenerys, o femeie puternica si libera, adulata de numeroase spectatoare, dar care a devenit tiranica in penultimul episod al serialului.

Acest lucru nu a impiedicat-o insa pe Corey Ben-David, o admiratoare a "Mamei Dragonilor", sa vina deghizata in acest personaj si sa asiste la acest "watch-party". "Danny face ceea ce spune. Evolutia ei este logica", afirma tanara de 34 de ani, care a citit toate cele cinci romane publicate de George R. R. Martin si din care s-a inspirat serialul televizat.

Odata incheiat, serialul "Game of Thrones" lasa un mare gol in sufletele multor fani. Unii dintre ei, care nu locuiesc in Statele Unite, si-au pus alarmele sa sune in plina noapte, pentru ca ei sa vizioneze episodul final odata cu telespectatorii americani, deoarece doreau sa evite oroarea lecturarii unui "spoiler" pe retelele de socializare, luni dimineata.

Potrivit unui sondaj realizat pentru The Workforce Institute, aproximativ 27 de milioane de americani prevad ca vizionarea ultimului episod din "Game of Thrones" va avea un impact major asupra muncii lor de luni dimineata: productivitate in scadere, tele-munca, absente si intarzieri.