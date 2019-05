"Va multumesc ca va faceti griji pentru mine, dar nu sunt motive de ingrijorare", a scris Schwarzenegger, in varsta de 71 de ani, pe pagina sa de Twitter.

Actorul, fost guvernator al statului California, se afla in mijlocul unei discutii cu fani sai la Sandton Convention Centre din Johannesburg cand un barbat a facut un salt inainte si l-a lovit pe actor cu picioarele in spate.

"Am crezut ca sunt doar impins de multime, lucru care se intampla deseori. Mi-am dat seama ca am primit o lovitura cu piciorul atunci cand am vazut inregistrarea, la fel ca toata lumea. Sunt multumit ca acel idiot nu mi-a intrerupt momentul de Snapchat".

Schwarzenegger se afla la Johannesburg pentru Arnold Classic Africa, un festival anual international multisport.

And if you have to share the video (I get it), pick a blurry one without whatever he was yelling so he doesn’t get the spotlight.

By the way... block or charge? pic.twitter.com/TEmFRCZPEA