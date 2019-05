O farfurie din plastic folosita de Kurt Cobain, pe care liderul trupei Nirvana a notat o lista de melodii, s-a vandut contra sumei de 22.400 de dolari la o licitatie din New York desfasurata sambata, informeaza DPA.





Valoarea de vanzare a farfuriei fusese estimata la circa 2.000 de dolari, a precizat casa de licitatii Julien's.

Cobain a scris pe farfurie, cu un marker negru, o lista de cantece inaintea unui concert din 1990 in Washington, DC, scrie Agerpres.

In cadrul aceleiasi licitatii, un pulover purtat de Kurt Cobain in timpul ultimei sedinte foto dinaintea sinuciderii sale, in 1994, s-a vandut pentru 75.000 de dolari.