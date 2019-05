Senatul statului Alabama a adoptat cel mai restrictiv proiect de lege cu privire la avort in Statele Unite, care prevede pedepse dure cu inchisoarea in cazul medicilor care practica intreruperi voluntare de sarcina. Textul nu prevede vreo exceptie, in caz de viol sau incest.

In total 28 de state americane au introdus peste 300 de noi reglementari de la inceputul anului, cu scopul de a limita accesul la avort, scrie News.ro.

"Asa cum majoritatea oamenilor stie si pentru cei carora le-ar placea sa stie, sunt puternic in favorea vietii, cu trei exceptii - viol, incest si protejarea mamei - aceeasi pozitie adoptata de Ronald Reagan", a scris Trump pe Twitter.

As most people know, and for those who would like to know, I am strongly Pro-Life, with the three exceptions - Rape, Incest and protecting the Life of the mother - the same position taken by Ronald Reagan. We have come very far in the last two years with 105 wonderful new.....