Un zbor spre China a fost intarziat dupa ce o femeie a incercat sa opreasca aeronava sa decoleze pentru a o astepta pe fiica sa care nu-si terminase cumparaturile pe aeroport, informeaza publicatia britanica The Independent.



Zborul Spring Airlines de la Bangkok la Shanghai trebuia sa decoleze la ora 3.30 a.m, insa a fost intarziat jumatate de ora, din cauza unei pasagere care a incercat sa opreasca echipajul sa inchida usa avionului, scrie Agerpres.

Intr-un filmulet postat online de un calator al zborului respectiv se poate vedea cum pasagerii frustrati se ridica si se cearta cu echipajul, in timp ce femeia in cauza sta pe jos in afara avionului.

Filmuletul a devenit viral pe platforma chinezeasca de clipuri Douyi.

Vezi VIDEO aici.

Woman tries to delay flight from leaving until her daughter finishes shopping https://t.co/YrvqarP4DR pic.twitter.com/rmVueRGbB4 — Victoria (@dsmtravelmktg) May 17, 2019

Un purtator de cuvant al companiei Spring Airlines a declarat pentru Mail Online ca pasagera se imbarcase, insa ulterior si-a pierdut cumpatul si a incercat sa impiedice personalul sa inchida usa aeronavei.

Fiica ei, despre care se credea ca a intarziat pentru ca nu terminase cumparaturile, ar fi sunat la politia aeroportului, cerand ca aeronava sa astepte pentru ca pusese la cala doua bagaje.

Zborul a decolat in cele din urma fara cele doua femei, iar cei 160 de calatori aflati la bord au aterizat pe Aeroportul International Pudong la ora 9.14 a.m. - cu peste o ora intarziere.

Compania aeriana a condamnat comportamentul "necivilizat" al pasagerelor.