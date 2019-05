Mai multi turisti britanici au fost arestati dupa ce un zbor Wizz Air pe ruta Luton - Budapesta a fost nevoit sa-si intarzie aterizarea din cauza unei incaierari izbucnite la bord, informeaza vineri publicatia britanica The Independent.



Zborul 2208, cu circa 170 de oameni la bord, era aproape de finalul calatoriei sale de doua ore pana pe aeroportul Ferihegy, de la marginea capitalei ungare, cand un pasager indisciplinat si-a parasit scaunul aflat in mijlocul cabinei si s-a dus la spatele avionului, aparent pentru a folosi toaleta.

Membrii echipajului i-au cerut pasagerului, care parea sa fi consumat mult alcool, sa se intoarca la locul sau, iar cand acesta a refuzat, au informat capitanul ca, in conditiile in care cabina nu se afla in siguranta, aeronava nu putea ateriza.

Pilotii au efectuat imediat o "intoarcere", in cadrul careia avionul a urcat rapid si s-a indepartat de aeroport, scrie Agerpres.

Un membru al echipajului a explicat pasagerilor ce s-a intamplat si i-a cerut din nou pasagerului indisciplinat sa se intoarca la locul sau.

In fata unui nou refuz, un grup de pasageri - care pareau sa fi consumat la randul lor mult alcool - si-au parasit locurile, suparati ca pasagerul intarzia sosirea avionului la Budapesta.

In spatele avionului a izbucnit o bataie. Dupa ce au fost impartiti cativa pumni, ordinea a fost restabilita partial si avionul a putut ateriza, cu o intarziere de jumatate de ora.

Pasagerilor li s-a cerut sa ramana pe locurile lor, insa cei implicati in bataie s-au ridicat, si-au luat bagajele de mana si s-au indreptat spre spatele avionului. Capitanul a anuntat ca a sunat la politie, un anunt intampinat cu aplauze de ceilalti calatori.

Doi politisti au descins in avion si au arestat doi barbati si o femeie.