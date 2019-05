Autoritatile din Noua Zeelanda au declarat joi ca vor percepe turistilor o taxa de intrare in incercarea de a face fata cerintelor unei industrii turistice in plina expansiune, protejand in acelasi timp cea mai importanta atractie a tarii, natura sa spectaculoasa, informeaza DPA.



Ministerul Turismului si-a unit in premiera fortele cu Ministerul Mediului pentru a prezenta o strategie turistica comuna in orasul Rotorua din nordul tarii. "Patrimoniul natural si cultural al Noii Zeelande se afla in centrul industriei noastre turistice si al identitatii noastre nationale", a indicat ministrul Mediului, Eugenie Sage. "Trebuie sa construim o industrie turistica ce va proteja si pretui acest patrimoniu pentru generatiile viitoare", a declarat ea. Incepand din luna octombrie, Noua Zeelanda va percepe turistilor suma de 35 de dolari neozeelanezi (23 dolari americani) la sosirea in tara. Potrivit estimarilor, aceasta taxa va aduce la buget 80 de milioane de dolari anual, care urmeaza sa fie cheltuiti pe conservarea mediului si investitii in infrastructura, pentru a putea face fata numarului in crestere de vizitatori, scrie Agerpres. Daca in 2018 aceasta tara din Pacific, cu o populatie de 4,9 milioane de locuitori, a primit 3,8 milioane de turisti internationali, pana in 2025 numarul acestora este asteptat sa ajunga la cinci milioane. In ultimii ani, vizitatorii locali si internationali au criticat numarul insuficient de toalete si parcari dar si lipsa altor elemente de infrastructura din zonele turistice.

Te-ar putea interesa si:

Mai multe despre turisti, Noua Zeelanda, taxa

Vrei sa fii la curent cu cele mai importante stiri?

Urmareste-ne si pe Facebook ×