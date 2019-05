Parlamentarii din Alabama au votat interzicerea completa a avortului in stat, cea mai stricta lege de acest fel din legislatia SUA.



Singurul caz in care avortul este ingaduit este cel in care viata mamei este pusa in pericol, scrie Mediafax. Doctorii ar risca pana la 10 ani de inchisoare pentru tentativa de a realiza interventia. Pe de alta parte, femeile nu ar raspunde penal in cazul in care ar alege sa intrerupa sarcina.

Senatul a aprobat legea, respingand amendamentele care permiteau exceptii, precum cazurile de viol sau de incest.

Acum urmeaza ca proiectul de lege sa ajunga la guvernatorul republican Kay Ivey, in varsta de 74 de ani. Nu se stie inca daca aceasta va semna propunerea, insa este cunoscut faptul ca ea se opune avortului, scrie Hotnews.

Parlamentarul republican Terri Collin, sustinator al propunerii, a declarat: "Legea noastra recunoaste statutul de persoana al copilului din pantec."

Senatorul democrat Bobby Singleton este ingrijorat de faptul ca aceasta lege reprezinta o incercare a barbatilor de a le dicta femeilor ce sa faca cu corpurile lor. In acelasi registru, democratul Rodger Smitherman a declarat: "Ii spunem unei fetite de 12 ani care, printr-un act de viol si de incest a ajuns insarcinata, ca nu are de ales."

Aceasta lege este cea mai dura lege americana privind intreruperea de sarcina, interzicand procedura in orice stadiu al sarcinii.

Anul acesta au fost introduse restrictii legislative legate de intreruperea de sarcina in 16 state americane. ‚Äč