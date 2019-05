Rovana Plumb, candidat la europarlamentare pe lista PSD, sustine ca partidul din care face parte Frans Timmermans ar putea rata intrarea in Parlamentul European.







"Tot in acest grup (S&D, n.r.) ne vom desfasura activitatea. In ceea ce priveste candidatul pentru functia de presedinte al Comisiei Europene. Sa vedem daca partidul din care face domnul Timmermans va trece pragul in Olanda. Sigur ca PES il sustine pe domnul Timmermans, dar sa vedem rezultatele din 26 mai", a mentionat Rovana Plumb, intr-o dezbatere la DCnews, potrivit stiripesurse.ro.

Chestionata daca vrea sau nu ca Timmermans sa intre in Parlamentul European, raspunsul Rovanei Plumb a fost: "Cu cat mai multi social-democrati, cu atat mai bine, pentru ca am vazut ce s-a intamplat atata timp cat UE a fost condusa de PPE."