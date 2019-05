O echipa de medici veterinari din Noua Zeelanda a operat pe creier un papagal kakapo, interventia chirurgicala de pionierat fiind realizata in incercarea de a salva aceasta specie pe cale de disparitie, relateaza vineri BBC.



Chirurgii au adaptat tehnici utilizate la oameni si alte mamifere pentru a opera puiul in varsta de 56 de zile, care avea o gaura in craniu.

Specia, nativa din Noua Zeelanda, a fost decimata de braconaj, pierderea habitatului si pradatori, scrie Agerpres.

In prezent mai exista doar 144 de exemplare de kakapo, noteaza BBC

Puiul, numit Espy 1B, a eclozat pe Insula Codfish din sudul Noii Zeelande si se afla in grija membrilor ''Kakapo Recovery Programme'' din cadrul Departmentului pentru Conservare (DOC) cand rangerii au observat o umflatura neobisnuita in craniul sau.

Pasarea a fost transportata de compania aeriana nationala la spitalul pentru fauna salbatica al Universitatii Massey unde a fost efectuata premiera chirurgicala.

Directorul spitalului, profesor Brett Gartrell, a explicat intr-un comunicat ca un strat subtire de tesut despartea creierul puiului de lumea din exterior. Gaura a facut posibil ca ''o parte din creier si dura mater (membrana rezistenta externa a creierului) sa faca hernie'', a spus el.

In luna aprilie, DOC a anuntat ca un numar record de pui de kakapo au eclozat in timpul sezonului de imperechere neobisnuit de lung din acest an, contribuind la cresterea considerabila a populatiei acestei pasari cunoscuta sub numele de bufnita-papagal. Desi nu toti puii au sanse sa atinga maturitatea, populatia actuala va spori considerabil.

Aceste pasari se imperecheaza doar o data la doi-patru ani, cand copacii nativi rimu produc fructe, iar sezonul din acest an a fost unul neobisnuit de lung, existand sanse sa se inregistreze un record.

Kakapo este cea mai greoaie specie de papagal din lume - femelele cantaresc circa 1,4 kilograme, iar masculii ajung la 2,2 kilograme.

Aceste pasari sunt vulnerabile in fata atacurilor pradatorilor, iar populatia lor a fost decimata de pisicile si hermelinele introduse de colonistii europeni in secolul al XIX-lea.

Pana la mijlocul anilor '90, kakapo a devenit o specie pe cale de disparitie, insa programele de inmultire sustinute de Guvern au dat roade contribuind la cresterea numarului de exemplare.

Caracteristica deosebita a kakapo este incapacitatea sa de zbura, unul dintre principalele motive pentru care efectivele sale sunt in prezent amenintate cu disparitia.

Kakapo are o durata de viata de cel putin 60 de ani

Kakapo este o specie protejata prin lege in Noua Zeelanda si este listata in apendicele 1 al CITES - Conventia privind comertul international cu specii salbatice de fauna si flora pe cale de disparitie. Toate exemplarele care mai traiesc azi sunt urmarite in permanenta cu ajutorul sistemelor de localizare, iar fiecare cuib este monitorizat prin camere de luat vederi cu infrarosu si senzori de proximitate. In plus, toate speciile invazive, precum sobolanii si pisicile, de care kakapo nu se poate apara din cauza incapacitatii sale de a zbura, au fost eradicate din regiunile in care traieste aceasta pasare.