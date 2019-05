Compania americana Coca-Cola a cheltuit peste 8 milioane de euro in Franta pentru a influenta medici si oameni de stiinta din domeniul sanatatii, conform unei anchete publicate de cotidianul Le Monde, transmite joi AFP.

Conform cotidianului, obiectivul Coca-Cola este de a deturna atentia publica de la efectele nocive pe care sucurile si alte bauturi indulcite le au asupra sanatatii.

"Incepand cu 2010, Coca-Cola a acordat peste 8 milioane de euro unor experti si diverselor organizatii medicale, dar si sportive sau organizatoare de evenimente", scrie Le Monde, adaugand ca "in Franta, la fel ca si in alte parti ale lumii, aceste finantari tin de comunicare sau de pura sponsorizare si nu de desfasurarea unor studii stiintifice autentice", potrivit Agerpres.

Conform publicatiei franceze, totul porneste de la o ancheta asupra lobby-ului facut de compania multinationala, publicat in 2015 de New York Times. In fata scandalului, Coca-Cola a promis transparenta si a publicat pe site-ul sau de internet numele expertilor si listele de activitati pe care le-a finantat in SUA.

"In Franta, insistentele ONG-ului Foodwatch au constrans Coca-Cola sa publice aceste date in aprilie 2016". Aceste date, actualizate, au fost examinate de jurnalistii de la Le Monde.

"Dieteticieni, nutritionisti sau specialisti in medicina sportiva: cea mai mare parte a celor 18 persoane numite (care au colaborat cu Coca-Cola n.r.) sunt profesionisti din domeniul sanatatii", scrie Le Monde.

Finantarile din partea companiei care produce bauturile racoritoare Sprite, Fanta sau Minute Maid, vizeaza "sa faca uitate riscurile legate de aceste bauturi indulcite, scotand in evidenta rolul lipsei activitatilor sportive in ceea ce priveste obezitatea".

Printre altele, un studiu publicat de o revista specializata in sanatate publica, Journal of Public Health Policy, aparut la 8 mai, dezvaluie ca multinationala a impus clauze multiple prin care influenteaza cercetarile stiintifice pe care le sponsorizeaza. Autorii acestui studiu, coordonat de Sarah Steele, profesoara de politici de sanatate publica la Jesus College din cadrul Universitatii Cambridge (Marea Britanie), au putut examina cinci contracte incheiate de Coca-Cola cu universitati americane si canadiene de renume.

Compania Coca-Cola, conform profesoarei Sarah Steele, "isi rezerva dreptul de a rupe orice astfel de contract fara sa prezinte vreun motiv", iar "clauzele si conditiile precizate in contracte nu corespund declaratiilor facute de Coca-Cola pe site-ul sau de internet".