Parlamentul irlandez a devenit joi seara al doilea care a declarat "urgenta climatica", la zece zile dupa Marea Britanie, o veste primita cu entuziasm de Greta Thunberg, militanta suedeza pentru clima devenita figura centrala in lupta impotriva incalzirii globale, informeaza vineri AFP.



Un amendament la un raport parlamentar pentru declararea unei "urgente climatice" si pentru a determina parlamentul "sa examineze cum ar putea guvernul irlandez sa-si amelioreze raspunsul la problema pierderii de biodiversitate" a fost aprobat fara a fi supus la vot in seara zilei de joi.

"Avem acum sprijinul tuturor partidelor pentru a declara o urgenta in materie de clima si de biodiversitate", si-a exprimat satisfactia pe contul sau de Twitter Hildegarde Naughton, deputata din partea partidului aflat la putere Fine Gael (centru-dreapta) si presedinta Comisiei pentru actiune climatica din Parlament. Insa "acum avem nevoie de actiune", a subliniat ea.

"A declara o urgenta nu inseamna absolut nimic fara masuri care sa fie luate pentru a salva situatia", a subliniat liderul Partidului Verzilor, Eamon Pyan, la postul public de televiziune RTE. "Aceasta inseamna ca guvernul va trebui sa faca lucruri pe care nu vrea sa le faca", a adaugat el.

Obiectivul actual al guvernului irlandez este reducerea pana in 2050 a emisiilor de gaze cu efect de sera cu cel putin 80% comparativ cu 1990, potrivit Departamentului pentru actiune climatica al Irlandei, scrie Agerpres.

Dincolo de frontierele irlandeze, aceasta declaratie a fost primita cu entuziasm de tanara militanta suedeza Greta Thunberg, devenita figura centrala in lupta impotriva incalzirii globale. "O super veste din Irlanda! Cine este urmatorul?", a notat ea pe Twitter.

Acest anunt intervine la noua zile dupa cea din Parlamentul britanic, care a anuntat primul, in luna mai, "urgenta climatica", in urma unui vot cerut de opozitia laburista si dupa o ampla mobilizare a miscarii pentru clima Extinction Rebellion, care a intreprins o serie de actiuni in capitala britanica, in aprilie.

La inceputul lui mai, un raport al Comisiei britanice pentru schimbarea climatica (CCC) i-a recomandat Marii Britanii sa-si fixeze "un nou obiectiv ambitios menit sa reduca emisiile de gaze cu efect de sera la zero pana in 2050, obiectivul actual fiind o diminuare cu 80% in raport cu 1990 pana in 2050.