Zoologul american Jim Fowler, celebru pentru documentarul "Wild Kingdom" si aparitia in serialul "Seinfeld", a murit la varsta de 89 de ani, relateaza tmz.com.



Decesul, care a avut loc pe 8 mai, a fost confirmat de familia acestuia, scrie Mediafax.ro.

Jim Fowler s-a nascut in 1930, in orasul Albany din statul american Georgia. Activitatea sa profesionala a inceput intr-un sanctuar pentru pasari rapitoare din statul american Florida, iar celebritatea a venit odata cu intrarea in lumea televiziunii.

Cariera sa de pe micul ecran a inceput in 1963, cand a devenit coprezentator al documentarului "Wild Kingdom", difuzat initial de postul de televiziune NBC. Intre 1985 si 1988, el a fost singura gazda a emisiunii, dupa moartea colegului sau, Marlin Perkins. O noua versiune a proiectului sau a fost difuzata intre 2002 si 2011 pe canalul de televiziune Animal Planet.