Cursa pentru posturile-cheie din Uniunea Europeana lansata joi de liderii din UE reuniti in summit in Romania, cu doua saptamani inainte de alegerile europarlamentare, imbina deja atacuri, uneltiri si tradari, intr-o veritabila ''urzeala a tronurilor'' pe Batranul Continent, comenteaza AFP.



"Acest summit lanseaza sezonul politic european. Cei care doresc sa intre in ring sau care au un mesaj clar de transmis o pot face", a spus o sursa europeana.

Reuniti in orasul medieval Sibiu, inconjurat de Carpati - un decor demn de celebrul serial american - cei 27 de lideri din UE, cu exceptia Regatului Unit, au fost informati de presedintele Consiliului European, Donald Tusk, in legatura cu procesul de numire a viitorilor lideri ai institutiilor UE.

La 28 mai va avea loc un summit pentru a discuta despre aceste posturi, in lumina rezultatelor alegerilor europene din 23-26 mai. "Ar trebui sa fie rapid", a spus Tusk, care spera la un acord la sfarsitul lunii iunie.

Printre primele posturi aflate in joc se afla fotoliul de presedinte al Parlamentului European. Dar cel care incinge in mod deosebit spiritele este cel de sef al Comisiei Europene, ocupat in prezent de Jean-Claude Juncker, al carui mandat se incheie in octombrie, scrie Agerpres.

Nominalizarea pentru acest post trebuie sa fie validata de Parlamentul European, care tine in mod deosebit ca viitorul ocupant sa fie ales dintre ''capii de lista'' nominalizati de fiecare familie politica pentru alegeri, numiti si "Spitzenkandidaten", conform termenului german folosit adesea.

Acelasi sistem a functionat in 2014 cu Juncker, care a fost ''capul de lista'' al conservatorilor din Partidul Popular European, clasati pe primul loc in alegeri.

Dar acum, alegerea insasi a acestui candidat nu tine de Parlament, ci de Consiliul European, adica de liderii statelor membre, care refuza sa promita ca il vor desemna automat pe unul dintre "Spitzenkandidaten" care deschid listele electorale.

"Nu ma simt angajat de procesul pe care unele partide l-au decis pentru ele insele", a reafirmat presedintele francez, Emmanuel Macron, respingand "legitimitatea democratica" a liderilor de partid. Franta doreste sa evite un "compromis asupra candidatului cel mai putin bun" pentru ''a-i lua pe cei mai buni", a adaugat el.

Pe de alta parte, liderii de dreapta, al caror partid este favorit in scrutin, isi imping in fata candidatul: germanul Manfred Weber, aliat al cancelarei germane Angela Merkel si pe care PPE l-a ales la inceputul lunii noiembrie la Helsinki.

Daca alegatorii ''sunt de acord ca PPE este primul partid, trebuie sa-i acceptam candidatul", a declarat actualul presedinte al Parlamentului, Antonio Tajani.

In caz contrar, "nu s-ar consolida increderea in UE", spune si cancelarul austriac Sebastian Kurz.

Manfred Weber sustine ca are un "mandat clar"

Manfred Weber, un conservator cu experienta guvernamentala limitata, apreciaza ca are un "mandat clar".

"Partidul va fi considerat o institutie ridicola daca nu mai respectam rezultatul de la Helsinki", a punctat el joi. Un mesaj transant care se adreseaza celor care il vad in fruntea Comisiei pe francezul Michel Barnier, actualul negociator-sef pentru Brexit, de asemenea membru al PPE.

In acest biliard cu mai multe benzi, germanul a fost abandonat de prim-ministrul ungar nationalist-conservator Viktor Orban, al carui partid a fost suspendat din PPE. O absenta a "consensului" pe care Emmanuel Macron nu a ratat-o. La randul sau, Angela Merkel a ramas vaga: "Il sustin pe Manfred Weber", a spus ea, dar ''vom vedea ce se intampla ".

In afara de Comisie, alte posturi care vor trebui ocupate, dar mai tarziu, sunt la presedintia Consiliului European, Bancii Centrale Europene (BCE) si cel de sef al diplomatiei europene.

"In cazul in care consensul se dovedeste dificil, nu voi ezita sa supun aceste decizii la vot", a avertizat Donald Tusk, reamintind "echilibrele care trebuie respectate", in special in ceea ce priveste reprezentarea femei/barbati.

Este imposibil, de exemplu, sa ne imaginam cele cinci pozitii ocupate de barbati sexagenari si conservatori proveniti din Nordul continentului, conchide AFP aparent intr-o noua referire la populara serie evocata la inceputul articolului si care a ajuns la cel de-al optulea si ultim sezon.