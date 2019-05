Papa Francisc a prezentat joi o legislatie mai stricta, care ii obliga pe preoti, calugari si calugarite sa semnaleze Bisericii Catolice orice banuiala de agresiune sexuala sau de hartuire, ca si orice acoperire a unor astfel de fapte de catre prelatii cu rang inalt din ierarhia catolica, informeaza AFP.



In plus, toate diocezele din lume sunt obligate ca in termen de un an sa implementeze un sistem accesibil publicului prin care acesta sa poata sa semnaleze abuzuri sexuale potentiale, care vor fi examinate in cel mult 90 de zile.

Aceste decizii au fost luat printr-un "motu proprio", o scrisoare emisa direct de catre papa, care modifica legislatia Bisericii Catolice (dreptul canonic), scrie Agerpres.

Suveranul pontif a dorit totusi ca secretul confesiunii sa ramana absolut, fapt care exclude, deci, orice denuntare a faptelor raportate in confesional de un credincios catolic.

In introducerea acestei scrisori apostolice, intitulata "Sunteti lumina lumii", papa Francisc a subliniat ca "infractiunile de abuz sexual il supara pe Domnul Nostru, cauzand victimelor traume fizice, psihologice si spirituale".

"Este foarte bine ca se adopta la nivel universal proceduri ce vizeaza prevenirea si contracararea acestor infractiuni care tradeaza increderea credinciosilor", a adaugat liderul de la Vatican.

"Pentru ca aceste fenomene, sub toate formele lor, sa nu se mai produca, avem nevoie de o transformare continua si profunda a inimilor, atestata prin actiuni concrete si eficiente, care implica fiecare om din cadrul Bisericii", a mai spus papa Francisc.