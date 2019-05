Un medic din China a postat o inregistrare video in legatura cu motivul neobisnuit pentru care un pacient s-a prezentat la spital acuzand disconfort la nivelul urechii - un paianjen care isi construise cuib in interiorul canalului auditiv al barbatului, relateaza joi UPI.



Videoclipul, filmat la un spital din orasul Yangzhou, in provincia Jiangsu, arata interiorul urechii unui pacient identificat cu numele de Li.

Li s-a prezentat la spital si s-a plans de disconfort la nivelul urechii. In momentul in care medicul l-a consultat a constatat ca un mic paianjen isi construise cuib in interiorul canalului auditiv al barbatului, scrie Agerpres.

Doctorul a declarat ca paianjenul era prea mic si rapid pentru a fi inlaturat cu ajutorul instrumentelor, insa personalul medical a folosit apa pentru a "evacua" arahnida din urechea pacientului.