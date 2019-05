La inspectarea masinii, politistii au descoperit si 40 de broaste testoase Kinosternon baurii, o specie endemica din sud-estul SUA, relateaza miercuri EFE.

Florida Fish and Wildlife Conservation Commission, organizatie care se ocupa de conservarea faunei si florei din acest stat american, a deschis o ancheta pe numele acestei femei care nu a fost facut public.

Biroul serifului comitatului Charlotte a considerat evenimentul demn de a aparea in catalogul sau de intamplari ai caror protagonisti sunt de obicei barbati si care sunt reunite sub eticheta #Floridaman.

Dupa recentul eveniment a fost creata si eticheta #Floridawoman, prezentand cazul acestei femei sub titlul "Un aligator iese dintr-un pantalon de yoga".

