Textul reprezinta, in opinia criticilor sai, interzicerea de facto a avorturilor, odata ce inima poate fi auzita din a sasea saptamana de sarcina, cand numeroase femei nu sunt constiente de faptul ca sunt insarcinate.

Guvernatorul republican Brian Kemp a semnat textul, unul dintre cele mai restrictive din tara, in pofida unor amenintari cu boicotul ale unor staruri de la Hollywood, scrie Ziare.com.

Zeci de actori, printre care Ben Stiller, Alec Baldwin si Alyssa Milano, au anuntat intr-un e-mail ca nu vor mai putea sa munceasca "cu constiinta impacata" in Georgia, o destinatie populara pentru filmari, in cazul in care legea este promulgata.

Legea, care se inscrie intr-o ofensiva pe toate fronturile ale opozantilor avortului, vizeaza sa testeze limitele hotararii emblematice a Curtii Supreme a Statelor Unite "Roe versus Wade" care a recunoscut, in 1973, dreptul femeilor de a avorta atat timp cat fetusul nu este viabil.

Texte similare adoptate in Kentucky si Mississippi au fost blocate de tribunale si este probabil ca legea din Georgia sa aiba aceeasi soarta.

Gov. Brian Kemp: "As you all know, Georgia is a state that values life. We protect the innocent. We champion the vulnerable. We stand up and speak for those unable to speak for themselves."