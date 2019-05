Parintii din satul francez Crets en Belledonne au inscris in mod simbolic 15 oi la o scoala primara pentru evitarea inchiderii unei clase din cauza numarului insuficient de scolari, relateaza marti AFP.



Elevii Saute-Mouton, Baaaaah-Bęte si Panurge, printre altii, au fost inclusi pe listele scolare din satul aflat la poalele Alpilor.

Scoala a admis in luna martie faptul ca una dintre cele unsprezece clase ale sale va fi inchisa la inceputul anului scolar dupa o usoara reducere a numarului de elevi, de la 266 la 261, scrie Agerpres.

"Aici sunt copii in dificultate, insa educatia nationala nu este preocupata de argumentele din teren, ci doar la cifre'', a declarat Gaëlle Laval, membra a unei organizatii de parinti si una dintre organizatorii evenimentului.

Marti dimineata, un fermier a intrat in scoala cu aproximativ 50 de oi insotite de cainele sau, iar cincisprezece dintre acestea - cu certificate de nastere - au fost inscrise "oficial", in prezenta elevilor, a parintilor si a cadrelor didactice.

''Cu aceasta nu ar trebui sa mai avem inchiderea'' clasei, a declarat zambind organizatoarea, care a recunoscut ca ''a apelat la umor pentru a mobiliza oamenii'' si pentru a evita aceasta situatie ''mizerabila'' in scoala in care primaria a investit mult in ultimii ani ani.

Parintii elevilor au subliniat de asemenea faptul ca, in cazul inchiderii, celelalte clase vor fi supraincarcate.