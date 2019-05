Un elev de 18 ani a fost ucis si alti sapte adolescenti au fost raniti dupa ce doi elevi au deschis focul marti intr-o scoala din Denver, in SUA.



Potrivit serifului Tony Spurlock, cei doi au intrat in scoala Highlands Ranch si au inceput sa traga in elevii din doua clase. La cateva minute, politistii de la o sectie de politie din apropiere au intrat in scoala si i-au arestat pe cei doi suspecti dupa o lupta.

"Cred ca raspunsul rapid al ofiterilor a ajutat la salvarea de vieti", a afirmat Spurlock, potrivit News.ro.

Seriful nu i-a identificat pe suspecti, insa a precizat ca este vorba de un adult si un minor. Autoritatile planuiesc sa le cerceteze casele si un vehicul de la scoala. Numele celui care a decedat nu a fost publicat, dar autoritatile au spus ca este vorba de un baiat de 18 ani.

Atacul a avut loc la scoala Highlands Ranch, unde invata peste 1.850 de elevi de la gradinita pana la clasa a-12-a, aflata la aproximativ 15 kilometri de centrul orasului Denver.