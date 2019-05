Epava avionului a fost reperata in urma unui survol aerian intr-o zona muntoasa greu accesibila, au comunicat autoritatile statului mexican Coahuila.

Avionul, un Bombardier Challenger 601, decolase de la Las Vegas, SUA, si se indrepta spre Monterrey, statul mexican Nuevo Leon, in momentul in care a disparut de pe radare, scrie Agerpres.

In primele imagini aeriene difuzate de media mexicane, se distinge un avion carbonizat si rupt in mai multe bucati, intr-o zona desertica.

