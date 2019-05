Intrebarile persista luni dupa ce duminica seara un avion rusesc a luat foc in timpul unei aterizari de urgenta pe aeroportul Seremetievo din Moscova, incident soldat cu moartea a 41 de persoane din cele 78 aflate la bord, informeaza France Presse. Avionul plecase din capitala rusa cu destinatia Murmansk (nord), dar la scurt timp dupa decolare a cerut permisiunea controlorilor de zbor sa se intoarca pe aeroport, semnalizand probleme la motoare, conform presei ruse.





Chiar daca imprejurarile exacte ale tragediei nu sunt inca cunoscute, pasagerii au relatat presei din Rusia ca avionul Suhoi Superjet 100 a fost lovit de un fulger la putin timp dupa decolare.

'Da, asa s-a intamplat. Cel putin, eu am vazut o strafulgerare luminoasa', a declarat unul dintre pasagerii care au supravietuit, Dmitri Hlebuskin, citat de agentia de presa RIA Novosti.

'Tocmai decola si aparatul a fost lovit de fulger (...) Aterizarea a fost dura, aproape ca ne pierdusem cunostinta de frica. Avionul sarea pe pista ca o lacusta si a luat foc la sol', a marturisit un alt pasageri, Piotr Egorov, pentru cotidianul Komsomolskaia Pravda.

Unul dintre piloti, Denis Evdokimov, a confirmat pentru aplicatia Baza de pe Telegram ca un fulger a lovit avionul, dupa care s-a oprit conexiunea radio si au fost semnalate probleme in functionarea echipamentelor de la bordul aparatului de zbor, conform portalului newsru.com.

Conform primelor informatii, la bord s-a declansat un incendiu in timpul zborului, dar in imagini date publicitatii la cateva ore dupa accident se poate vedea aparatul atingand pista, apoi prabusindu-se si luand foc.

Pentru a putea urmari acest video te rugam sa accepti plasarea de cookie-uri de marketing. Accepta toate cookie-urile.

Imediat dupa aterizare, pasagerii au fost evacuati pe tobogane in partea din fata a avionului cuprins de flacari, coloane de fum negru ridicandu-se spre cer.

In alte inregistrari video facute de martori se vad pasageri sarind pe pista pentru a scapa de foc. Intr-o alta inregistrare realizata in interiorul cabinei pilotilor se vede un motor in flacari, in timp ce se aud tipete de panica.

Pentru a putea urmari acest video te rugam sa accepti plasarea de cookie-uri de marketing. Accepta toate cookie-urile.

Potrivit unor surse din cadrul serviciilor de urgenta citate de media ruse, cele doua cutii negre ale aparatului au fost gasite la locul accidentului si au fost transmise deja anchetatorilor.

In total, 78 de persoane se aflau la bordul aparatului de zbor, care a fost nevoit sa revina pe aeroportul Seremetievo la cateva minute dupa decolare cu destinatia Murmansk (nord). Conform martorilor, aparatul a zburat in cerc deasupra regiunii capitalei ruse si s-a intors de unde plecase.

'Zborul Su-1492 a decolat asa cum era prevazut la ora locala 18:02 (15:02 GMT). Dupa decolare, echipajul a raportat o anomalie si a luat decizia de a se intoarce la punctul de plecare', a indicat aeroportul intr-un comunicat publicat duminica seara. 'La 18:30, aparatul a efectuat o aterizare de urgenta, dupa care s-a declansat focul', conform textului.

Traficul aerian si-a reluat activitatea normala luni dimineata pe aeroportul international Seremetievo, unul din principalele aeroporturi din capitala rusa, potrivit televiziunii publice.

O ancheta pentru incalcarea regulilor de securitate a fost deschisa, in timp ce presedintele Vladimir Putin a prezentat condoleante rudelor victimelor, potrivit purtatorului de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov.

Suhoi Superjet 100, primul avion civil conceput de Rusia postsovietica si destinat sa concureze cu brazilianul Embraer si canadianul Bombardier pe piata avioanelor regionale, a fost o sursa de mandrie pentru tara in momentul lansarii sale. Cu toate acestea, el este extrem de criticat si cu greu poate convinge in afara pietei ruse.

Mai multe companii straine care l-au exploatat au preferat sa reduca sau sa opreasca utilizarea sa, invocand probleme de siguranta.

Lansarea sa a fost afectata de un accident aviatic in mai 2012, in timpul unui zbor demonstrativ in Indonezia, in care si-au pierdut viata 45 de persoane.

Potrivit Reuters, care citeaza agentia RIA, Ministerul pentru Situatii de Urgenta din Rusia a anuntat ca nu intentioneaza sa opreasca la sol acest model de avion