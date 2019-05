O australianca septuagenara a fost acuzata de comiterea unor acte de tortura asupra animalelor dupa ce a rapit un pelican pe malurile unui rau, a anuntat luni politia locala, citata de DPA.



Femeia in cauza, in varsta de 73 de ani, a fost vazuta in timp ce hranea cu pesti un pelican in Tuncurry, o localitate aflata la circa 300 de kilometri nord fata de Sydney, luna trecuta.

"Femeia a prins apoi pelicanul si l-a pus in portbagajul masinii sale, iar una dintre aripile pasarii putea fi vazuta iesind prin capota inchisa a portbagajului", au anuntat autoritatile locale intr-un comunicat.

Politistii au oprit vehiculul si au obligat-o pe femeie sa elibereze pasarea ranita, scrie Agerpres.

Investigatii suplimentare i-au determinat pe politisti sa efectueze o perchezitie la domiciliul femeii, din care au confiscat "mai multe obiecte asociate cu acte de cruzime asupra animalelor".

"Politia a gasit, de asemenea, o cotofana inchisa intr-o cusca si care avea ciocul extirpat. Pasarea a fost dusa la un veterinar, unde a fost eutanasiata din cauza ranilor mult prea grave pe care le suferise", a precizat Politia.

"Telefoanele mobile confiscate din locuinta contineau fotografii si inregistrari video cu animale, inclusiv cu un caine si cu un iepure, care ar fi fost mutilate intr-o zona publica", au adaugat autoritatile australiene.

Femeia va trebui sa se prezinte la tribunal pe 22 mai, cand politia o va acuza ca se deplaseaza in spatii publice si castiga increderea animalelor oferindu-le hrana, inainte de a le lua cu ea acasa si de a le tortura pentru perioade indelungate.

Potrivit autoritatilor australiene, femeia ducea apoi animalele la veterinar pretinzand ca le gasise in natura, accidentate in stare grava si necesitand sa fie eutanasiate.