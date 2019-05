In total, 37 de persoane au supravietuit din totalul celor 78 de pasageri si membri ai echipajului unui avion al companiei ruse Aeroflot care a luat foc in zbor duminica la scurt timp dupa decolarea de pe Aeroportul Seremetievo din Moscova, aeronava fiind nevoita sa aterizeze de urgenta, cuprinsa de flacari, relateaza agentiile internationale de presa, citand surse din randul anchetatorilor.



Anterior, o purtatoare de cuvant a Comitetului de Ancheta, Svetlana Petrenko, anuntase moartea a 13 persoane, dintre care doi copii.

Aparatul de zbor rusesc, un Suhoi Superjet-100, tocmai decolase cu destinatia Murmansk (nord), cand a fost anuntat un incendiu la bord.

Aeronava a fost nevoita sa aterizeze de urgenta, in timp ce flacari impresionante cuprinsesera spatele avionului, conform numeroaselor imagini publicate pe retelele de socializare.

Pentru a putea urmari acest video te rugam sa accepti plasarea de cookie-uri de marketing. Accepta toate cookie-urile.

In alte inregistrari video se vad pasageri care ies din avion pe tobogane, apoi alearga pe pista pentru a se indeparta de Superjet in timp ce acesta ardea extrem de repede. Un urias nor de fum negru s-a ridicat deasupra Aeroportului Seremetievo, cel mai mare din Rusia dupa numarul de pasageri, scrie Agerpres.

Intr-un comunicat, Aeroflot, principala companie rusa, a transmis ca aterizarea de urgenta a fost determinata de "un incendiu la motoare in zbor".

A fost deschisa o "ancheta penala pentru incalcarea regulilor de securitate", a precizat intr-un comunicat Comitetul de Ancheta rus, insarcinat cu investigatiile in astfel de cazuri.