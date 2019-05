Maha Vajiralongkorn a fost incoronat, sambata dimineata, in varsta de 66 de ani, rege al Thailandei in cadrul unei ceremonii desfasurate la Marele Palat din Bangkok si transmise de televiziunile thailandeze, informeaza AFP.



La ora locala 12:09 (05:09 GMT), suveranul si-a asezat singur pe cap "Marea Coroana a Victoriei", care cantareste mai mult de 7 kilograme si este facuta din aur si batuta cu pietre pretioase.

Evenimentul a avut loc cu o zi inainte de aniversarea incoronarii tatalui sau, Bhumibol Adulyadej, la 5 mai 1950. Regele Bhumibol a murit in 2016, insa incoronarea fiului sau a fost amanata pana azi pentru a respecta perioada de doliu cuvenita fostului suveran.

Maha Vajiralongkorn, simbol al stabilitatii

Monarh cu o fire imprevizibila, Maha Vajiralongkorn a devenit un simbol al stabilitatii intr-o tara care ramane diviziata dupa alegerile din martie, noteaza AFP.

Ceremonia de incoronare a impletit ritualuri budiste si brahmanice mostenite din India si a inceput cu exact doua ore mai devreme decat era prevazut, dupa un orar stabilit de astrologii regali. Regii thailandezi sunt considerati reincarnari ale zeului hindus Visnu, scrie Agerpres.

Vajiralongkorn a fost supus unei bai "purificatoare", fiind stropit cu apa sfintita colectata din cinci rauri si patru lacuri din Thailanda, intr-un gest menit sa-i confere suveranitate, pe un fundal muzical asigurat de tobe, trompete si muzica traditionala thailandeza. Apoi, suveranul, asezat pe tron, a fost "uns" cu apa colectata din peste 100 de izvoare din intreaga tara, din opt directii cardinale, inainte de a i se inmana umbrela alba cu noua straturi, cel mai important simbol al regalitatii thailandeze.

Dupa ce a fost purificat, regele a primit de la demnitarii care au ingenunchiat in fata sa si celelalte obiecte care ii simbolizeaza puterea: o sabie batuta cu pietre pretioase, un sceptru din lemn poleit cu aur, un evantai, un bici impletit din par de elefant si papuci brodati cu fir de aur.

Cu aceasta ocazie, el a rostit primele cuvinte in calitate de suveran, prin care a dorit sa transmita ca va domni cu dreptate pentru fericirea oamenilor.

Maha Vajiralongkorn si-a investit in functii sotia

Apoi, regele Maha Vajiralongkorn si-a investit in functii sotia, regina Suthida, 40 de ani, o fosta stewardesa devenita comandant adjunct al garzii sale personale cu rang de general, cu care s-a casatorit la 1 mai. Regele a mai fost casatorit si a divortat de trei ori.

Le ceremonie au asistat membri ai familiei regale si mai multi demnitari politici si religiosi, printre care si comandantul juntei aflate la putere din 2014, generalul Prayut Chan-o-Cha. La eveniment nu au fost invitati membri ai caselor regale straine, conform traditiei thailandeze, insa regele va acorda audiente diplomatilor straini, in ultima zi de ceremonii.

Sute de ofiteri in uniforme albe, de gala, au fost postati in jurul palatului. Turisti si cetateni thailandezi, majoritatea imbracati in galben, culoarea monarhiei thailandeze, s-au adunat in jurul palatului unde a avut loc incoronarea.

Maha Vajiralongkorn, cunoscut si sub numele dinastic de Rama al X-lea, este ultimul descendent al dinastiei Chakri, care a dobandit puterea in 1782.

Ceremoniile legate de incoronare se vor prelungi pana luni. In zilele urmatoare, regele Rama al X-lea va saluta publicul in doua ocazii: mai intai la o parada la care va participa intr-o lectica purtata de soldati, apoi de la balconul palatului. Catre sfarsitul anului, mai este prevazuta o parada a barjelor regale.

Incorornarea, oportunitatea de a se afisa ca un garant al unitatii Thailandei

Incoronarea reprezinta pentru Maha Vajiralongkorn oportunitatea de a se afisa ca un garant al unitatii Thailandei, care a trecut prin 12 lovituri de stat din 1932 si pana in prezent, dintre care ultimele doua s-au produs chiar in secolul XXI.

Din punct de vedere politic, Thailanda este o tara foarte divizata dupa alegerile legislative din 24 martie, primele alegeri organizate dupa ce armata a preluat puterea in urma cu 5 ani. La peste o luna dupa alegeri, cele doua tabere rivale, cea pro-junta si cea anti-junta, inca revendica deopotriva victoria in alegeri, incercand fiecare sa formeze o majoritate in camera inferioara a parlamentului. Opozitia thailandeza a denuntat numeroase fraude electorale.

Rezultatele finale ale alegerilor vor fi anuntate abia dupa ceremoniile legate de incoronare, la 9 mai, pentru a garanta un maxim de stabilitate pentru tara.