Papa Francisc este un eretic care trebuie obligat sa renunte la practicile sale si, in caz contrar, trebuie indepartat din fruntea Bisericii Catolice de proprii sai episcopi, conform unei scrisori deschise, publicate online, de catolici ultraconservatori, transmite sambata DPA.



Zeci de teologi si membri ai clerului catolic - insa niciun cardinal - au semnat o scrisoare deschisa de 20 de pagini, datata 30 aprilie, in care solicita inlocuirea papei Francisc de la Vatican. O petitie privind schimbarea papei a fost postata pe site-ul Change.org si a fost semnata, pana sambata, de aproape 3.400 de persoane.

Principalele obiective ale scrisorii sunt "in primul rand de a-l acuza pe papa Francisc de delictul canonic al ereziei si, in al doilea rand, se le solicite episcopilor sa ia masurile necesare pentru a indrepta grava situatie a unui papa eretic".

"Cuvintele si faptele papei Francisc conduc la respingerea comprehensiva a invataturilor catolice cu privire la casatorie si la activitatea sexuala, cu privire la legea morala, la har si iertarea pacatelor", conform scrisorii.

De la alegerea sa in 2013, papa a provocat nemultumirea catolicilor ultraconservatori prin stilul sau neortodox, incalcarea protocolului si deschiderea pastorala aratata catre homosexuali, persoane divortate, atei si alte categorii excluse de traditiile catolice, scrie Agerpres.

Francisc a trezit oprobiul catolicilor conservatori in special prin sugestia pe care a lansat-o, in 2016, in Exortatia Apostolica Amoris Laetitia, ca persoanele divortate ar putea, in circumstante speciale, sa primeasca Comuniunea.

In scrisoarea deschisa, papa mai este acuzat ca ii protejeaza pe homosexuali si pe pradatorii sexuali din cadrul clerului si este denuntata deschiderea suveranului pontif catre China comunista, protestanti, musulmani si apropierea sa de Emma Bonino, un politician italian care sustine avortul si eutanasia.

Papa Francisc s-a mai confruntat cu astfel de atacuri din partea ultraconservatorilor si a preferat sa le ignore.