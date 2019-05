Un Boeing 737 cu 143 de persoane la bord a iesit de pe pista si a ajuns in raul St. Johns in timp ce incerca sa aterizeze pe furtuna vineri la o baza militara in Jacksonville, Florida (sud-estul Statelor Unite), au anuntat autoritatile militare, adaugand ca 21 de persoane au fost ranite, dar niciuna nu sufera de rani grave, relateaza sambata Reuters si France Presse.





Toate persoanele aflate la bordul aparatului care sosea de la baza americana Guantanamo (Cuba) - 136 de pasageri si 7 membri ai echipajului - au fost evacuate. Potrivit biroului serifului din Jacksonville, 21 de persoane au fost duse la spitale locale pentru leziuni minore, iar altele au fost tratate la fata locului. Aproape o suta de pompieri si membri ai serviciilor de salvare au fost mobilizati in urma accidentului, potrivit autoritatilor locale. Imaginile televizate aratau avionul partial scufundat in rau, aparent fara sa fi suferit pagube mari, scrie Agerpres. "Toti sunt sanatosi si in siguranta. Politia si pompierii sunt magnifici", a scris pe Twitter primarul din Jacksonville, Lenny Curry. Aparatul transporta personal de la baza militara Guantanamo si familiile lor. Pentru a putea urmari acest video te rugam sa accepti plasarea de cookie-uri de marketing. Accepta toate cookie-urile.

