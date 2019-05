Circa 10,1 milioane de persoane in Coreea de Nord, adica aproape jumatate din populatia tarii, sufera de o ''lipsa severa de alimente'' ca urmare a deciziei guvernului de a reduce ratiile la alimente la un nivel fara precedent pentru aceasta perioada a anului, ratia zilnica de hrana fiind de 300 de grame, a anuntat vineri ONU, transmite agentia EFE.



Conform unei evaluari la care a participat Programul Alimentar Mondial (World Food Programme - WFP), in Coreea de Nord consumul de alimente s-a redus drastic, diversitatea hranei este minima si familiile se vad nevoite sa renunte la o masa pe zi sau sa manance mai putin, aceasta din cauza celei mai slabe recolte pe care aceasta tara a avut-o in ultimul deceniu.

''Fara sprijin umanitar, milioane de oameni ar putea suferi de foamete'', a avertizat la o conferinta de presa la Geneva purtatorul de cuvant al WFP, Herve Verhoosel.

Experti ai WFP si Organizatiei Natiunilor Unite pentru Alimentatie si Agricultura (FAO) au efectuat o vizita in Coreea de Nord la cererea autoritatilor de la Phenian pentru a realiza aceasta evaluare, scrie Agerpres.

Misiunea internationala a constatat ca productia agricola a tarii a fost in ultimul an de 4,9 milioane de tone, cea mai slaba cifra dupa cea inregistrata in 2008-2009, astfel ca deficitul fata de minimul necesar (incluzand importurile) este de 1,36 milioane de tone.

Desi mai multe tari, printre care Rusia, Canada, Franta, Suedia si Elvetia, doneaza alimente pentru Coreea de Nord prin intermediul Programului Alimentar Mondial, acestea sunt departe de a completa nevoile de hrana.

Coreea de Nord a trecut printr-o foamete severa in anii '90, in urma recoltelor slabe si a dezintegrarii Uniunii Sovietice, tara care era la acea vreme o sursa de baza pentru asistenta economica, circa 3,5 milioane de nord-coreeni murind atunci. China a devenit apoi unul dintre principalii furnizori de ajutor umanitar pentru Coreea de Nord.