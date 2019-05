Regele Maha Vajiralongkorn al Thailandei - pe numele intreg Maha Vajiralongkorn Bodindradebayavarangkun - este suveranul tarii din sud-estul Asiei de la moartea tatalui sau, veneratul rege Bhumibol Adulyadej, in octombrie 2016, dupa o domnie de sapte decenii. Mult-asteptata ceremonie de incoronare a regelui are loc la finele acestei saptamani la Bangkok, scrie dpa.



Spre deosebire de tatal sau, care a incercat sa stea departe de politica, Vajiralongkorn, in varsta de 66 de ani, a facut mai multe demersuri pentru a-si face simtita influenta politica si a-si consolida puterea in palat.

Anul trecut, el a preluat deplina proprietate a Oficiului Proprietatilor Coroanei, care detine bunuri estimate la cateva miliarde de dolari, devenind astfel unul dintre cei mai bogati monarhi ai lumii.

Decret regal prin a blocat candidatura surorii sale

Recent, el emis un decret regal prin care a blocat candidatura surorii sale, fosta printesa Ubolratana, la functia de prim-ministru la alegerile legislative din martie, dupa care, in ajunul scrutinului, a emis un comunicat criptic in care i-a indemnat pe alegatori sa aleaga o "persoana buna".

Nascut la 28 iulie 1952 la Bangkok, Vajiralongkorn este singurul fiu al regelui Bhumibol si reginei Dowager Sikirit. Mai are o sora mai in varsta si doua mai tinere. A trecut deja prin trei divorturi, iar cu doar cateva zile inainte de incoronare, a creat surprindere luand-o in casatorie pe comandanta adjuncta a garzii sale personale, general Suthida na Ayudhya, in varsta de 40 de ani, pe care a si numit-o regina a Thailandei. Zvonurile privind o idila intre cei doi circulau de mai multa vreme, dar relatia lor a fost dezvaluita public abia recent.

In trecut, noua regina a fost insotitoare de zbor la Thai Airways, scrie Agerpres.

Regele Vajiralongkorn are cinci fii si doua fiice din casatoriile anterioare

El inca nu si-a numit un succesor.

Totii fiii sai traiesc in strainatate, iar fiicele sunt persoane publice in Thailanda. Printesa Bajrakitiyabha, cea mai mare dintre cei sapte copii, a fost ambasadoare in Austria, apoi a lucrat la procuratura generala, iar in 2017 a fost numita ambasador al bunavointei al Biroului ONU pentru combaterea drogurilor si criminalitatii.

Printesa Sirivannavari este designer si a realizat costumele de baie ale participantelor la concursul Miss Univers desfasurat in 2018 in Thailanda. In plus, este maestra in echitatie si a condus echipa tarii sale distinsa cu medalia de argint la Jocurile sud-est-asiatice din 2017.

Cel mai mic dintre fiii sai, printul Dipangkorn Rasmijoti, in varsta de 14 ani - singurul copil rezultat din cel de-al treilea mariaj, incheiat in 2014 - este la o scoala particulara din Bavaria, in Germania.

Vajiralongkorn a petrecut de altfel considerabil de mult timp in Germania in ultimii ani, atat ca print mostenitor cat si mai recent ca rege, astfel ca vila sa din Tutzing, de langa Munchen, a devenit resedinta sa secundara. Resedinta sa principala se afla la Bangkok.

Autoritatile germane au sechestrat avionul sau privat

In 2011, autoritatile germane au sechestrat avionul sau privat - un Boeing 737 - aparent in contul unei datorii guvernamentale thailandeze catre o companie germana. Responsabili ai guvernului de la Bangkok au intervenit prompt pentru a remedia situatia.

Avand in vedere prevederile stricte ale legii thailandeze privind lezmaiestatea, care includ pedepse cu ani buni de inchisoare, aspectele legate de viata privata si sederea in Germania ale regelui Vajiralongkorn nu sunt discutate public in Thailanda.

Maha Vajiralongkorn a plecat din Thailanda la 13 ani pentru a studia in Marea Britanie, iar apoi in Australia. A absolvit Academia militara Duntroon din Australia in 1975, primind gradul de capitan in Armata regala thailandeza. Ca print mostenitor, Vajiralongkorn a fost ofiter de cariera in fortele armate thailandeze. A obtinut brevetul de pilot, insa principalul sau hobby este ciclismul. In 2015, s-a aflat in fruntea catorva mii de biciclisti adunati la un mars prin Bangkok pentru a marca ziua de nastere a mamei sale. Evenimentul, intitulat "Bicicleta pentru Mama", a fost una din rarele aparitii publice puternic mediatizate ale lui Vajiralongkorn.