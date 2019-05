Presedintele venezuelean Nicolas Maduro, a carui legitimitate este contestata de catre opozantul Juan Guaido si de catre o parte a compatriotilor sai, a cerut armatei sa 'lupte impotriva tuturor pucistilor', intr-un discurs rostit joi, a doua zi dupa noi manifestatii impotriva sa, relateaza France Presse.





"Da, suntem in plina lupta, moralul trebuie sa fie ridicat la maximum in aceasta lupta pentru dezarmarea tuturor tradatorilor, a tuturor pucistilor", a afirmat Maduro, care s-a exprimat, inconjurat de soldati, intr-un discurs radiotelevizat in cursul diminetii.

Cu o zi in urma, seful statului a declarat ca 'nu va ezita' sa-i pedepseasca pe 'tradatorii' responsabili - potrivit lui - de tentativa esuata de rebeliune militara, la care indemnase Juan Guaido marti dimineata. Cu aceasta ocazie, liderul opozitiei primise sprijinul soldatilor care s-au ridicat impotriva regimului de la Caracas.

'Loialitate intotdeauna, tradare niciodata! Nimanui sa nu-i fie frica. Este timpul sa aparam dreptul la pace', a proclamat Nicolas Maduro in fata soldatilor in discursul sau de joi, reluand un slogan scandat la toate adunarile si manifestatiile puterii.

Tentativa de revolta armata de marti a provocat proteste masive impotriva presedintelui Nicolas Maduro in toata Venezuela, dar in cursul serii el a afirmat ca a dejucat o 'incaierare pucista'.

A doua zi, de 1 mai, cu ocazia Zilei internationale a muncii, mii de venezueleni au revenit in strada pentru a cere plecarea sa de la putere si a-si exprima sprijinul pentru opozantul Juan Guaido, recunoscut in calitatea sa de presedinte interimar autoproclamat de circa 50 de state. Confruntari violente cu fortele de ordine au avut loc si o tanara a fost ucisa.

De fapt, doua persoane au decedat in ultima escaladare a protestelor antiguvernamentale din Venezuela, a declarat joi autoproclamatul presedinte interimar Juan Guaido.

Un manifestant de 27 de ani a fost ucis marti in statul Aragua, din nordul tarii, si o tanara de 27 de ani impuscata in cap in timpul marsului de pe 1 mai la Caracas a murit in spital in urma ranilor. Potrivit lui Guaido, fortele guvernamentale angajate de partea presedintelui Nicolas Maduro se fac responsabile de aceste decese.