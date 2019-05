Premierul britanic Theresa May l-a demis pe ministrul Apararii Gavin Williamson din cauza implicarii acestuia in scurgeri de informatii privind decizia guvernului britanic de a permite o participare a firmei Huawei, cel mai mare producator mondial de echipamente de telecomunicatii, la reteaua 5G, a anuntat miercuri Downing Street, relateaza AFP.



''Premierul i-a cerut in aceasta seara ministrului Gavin Williamson sa paraseasca guvernul dupa ce si-a pierdut increderea in capacitatea sa de a-si asuma functiile de ministru al Apararii si de membru al cabinetului'', se arata intr-un comunicat difuzat de Downing Street, care precizeaza ca sefa guvernului a fost ''informata despre conduita'' ministrului in urma unei anchete privind aceste scurgeri de informatii.

Gavin Williamson, 42 de ani, a fost numit in noiembrie 2017 la portofoliul Apararii, inlocuindu-l pe Michael Fallon, el insusi implicat intr-un scandal de hartuire sexuala, scrie Agerpres.

Williamson va fi inlocuit de Ministrul Dezvoltarii Internationale, Penny Mordaunt, a anuntat, de asemenea, Downing Street.

Scandalul legat de scurgeri de informatii in presa privind decizia de a autoriza o participare a firmei chineze Huawei la reteaua 5G din Regatul Unit afecteaza de peste o saptamana guvernul britanic.