Trei tineri au murit loviti de tren in timp ce isi faceau selfie-uri pe o linie de tren din India, tara in care, potrivit expertilor, au loc cele mai multe decese din aceasta cauza, relateaza miercuri APP.



Un alt tanar din grup a scapat cu viata dupa ce a reusit sa sara la timp de pe calea ferata.

Accidentul a avut loc in localitatea Panipat din statul Haryana, a declarat miercuri pentru AFP un reprezentant al politiei.

''Victimele erau ocupate sa isi faca selfie-uri, iar cand au observat trenul care se apropia au sarit pe o alta linie fara sa realizeze ca venea un alt tren'', a explicat M. S. Dabas.

''Una dintre persoane a reusit sa se salveze sarind in cealalta parte a caii ferate'', a spus reprezentantul politiei.

Grupul de adolescenti se afla in Panipat pentru a participa la o nunta, scrie Agerpres.

Doua dintre victime aveau 19 ani, iar a treia avea 18 ani.

Specialistii au avertizat ca tinerii impatimiti de retelele de socializare recurg uneori la gesturi extreme pentru a publica selfie-uri surprinse in situatii riscante.

Potrivit unui studiu publicat anul trecut de cercetatori de la Institutul pentru Stiinte Medicale All India (AIIMS), 259 de persoane au murit la nivel mondial in perioada 2011 - 2017 timp ce faceau selfie-uri. Cele mai multe astfel de incidente au fost inregistrate in India, urmata Rusia, Statele Unite si Pakistan.