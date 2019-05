Kuweitul a inaugurat miercuri un pod cu o lungime de 36 de kilometri, prezentat de presa de stat din emirat drept unul din cele mai lungi poduri maritime din lume, transmite AFP.



Emirul Kuweitului, seicul Sabah al-Ahmad Al-Sabah, a asistat la ceremonia de inaugurare a podului alaturi de premierul sud-coreean Lee Nak-Yeon si presedintele Senatului Frantei, Gérard Larcher.

Denumit 'Jaber', dupa numele fostului emir Jaber al-Ahmad Al-Sabah, podul va face legatura intre capitala Kuwait City si Subbiya, o regiune din nordul emiratului unde ar urma sa fie dezvoltat un centru de activitatea economica in apropiere de frontierele maritima si terestra cu Irakul si Iranul. Aceasta zona, denumita Silk City, va fi un spatiu de liber schimb intre Asia Centrala si Europa si potrivit Guvernului kuweitian va beneficia de investitii de peste 100 de miliarde dolari, scrie Agerpres.

Pentru a putea urmari acest video te rugam sa accepti plasarea de cookie-uri de marketing. Accepta toate cookie-urile.

Conceput de grupul francez de inginerie SYSTRA si construit de grupul sud-coreean Hyundai Engineering and Construction, podul 'Jaber' a avut nevoie de cinci ani de studii si lucrari de constructie. Costul podului este estimat la 3,6 miliarde dolari, sau 3,2 miliarde euro.

Sheikh Jaber Bridge in Kuwait to open tomorrow at 10 am https://t.co/xNnWviAZcS pic.twitter.com/e9UH42TkMU — Kwt Today (@kwttoday) April 30, 2019

Grupul SYSTRA subliniaza ca acesta este unul din cele mai lungi poduri maritime din lume.

Recordul in acest domeniu este detinut de un pod inaugurat in luna octombrie 2018 in China. Acest pod, cu o lungime de 55 de kilometri, face legatura intre orasul chinez Zhuhai, Hong-Kong si Macao si a necesitat o investitie de 20 de miliarde dolari si lucrari ce au durat noua ani.