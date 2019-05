Fondatorul WikiLeaks, Julian Assange, a fost condamnat la 50 de saptamani de inchisoare de un tribunal londonez pentru ca a incalcat in 2012 conditiile de acordare a liberarii conditionate impuse de justitia britanica asupra unui ordin de extradare in Suedia, informeaza EFE, AFP si Reuters.



Australianul, in varsta de 47 de ani, a venit personal la tribunalul din Southwark pentru a-si primi sentinta, in conditiile in care un alt tribunal britanic l-a gasit vinovat pentru aceeasi infractiune la 11 aprilie, dupa ce fusese arestat in interiorul ambasadei Ecuadorului la Londra, unde s-a refugiat timp de aproape sapte ani, scrie Agerpres.

Acest proces judiciar se desfasoara in paralel cu o alta solicitare de extradare in SUA a fostului jurnalist.

WikiLeaks: Condamnarea in cazul Assange, ''socanta si razbunatoare''

Condamnarea fondatorului WikiLeaks, Julian Assange, la 50 de saptamani de inchisoare de un tribunal londonez, este "socanta si razbunatoare", potrivit site-ului WikiLeaks, relateaza dpa.

''Suntem foarte preocupati daca va fi o audiere corecta in vederea extradarii'', se arata intr-un mesaj postat de WikiLeaks.

Assange, in varsta de 47 de ani, a fost gasita vinovat luna trecuta pentru ca nu s-a predat autoritatilor britanice in cazul unui mandat din 2010 legat de acuzatii de agresiune sexuala in Suedia, care au fost ulterior retrase.

El este, de asemenea, subiectul unei cereri de extradare a SUA legate de acuzatii de conspiratie cu fostul analist american de informatii militare Chelsea Manning pentru scurgere de informatii din documente clasificate in 2010. O audiere separata privind extradarea lui Julian Assange urmeaza sa inceapa joi.