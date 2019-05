Cel putin 69 de persoane au fost ranite, dintre care doua de gloante, in altercatiile care au survenit marti la Caracas in cursul manifestatiilor in sprijinul unui grup de soldati care s-au raliat opozantului Juan Guaido, au anuntat serviciile medicale din capitala Venezuelei, noteaza AFP.

Potrivit presei venezuelene, inca o persoana a fost ranita de gloante in cursul ciocnirilor care s-au produs in cursul evenimentelor considerate de guvernul lui Nicolas Maduro o "tentativa de lovitura de stat". Potrivit autoritatilor, un soldat din trupele fidele actualului presedinte a fost, de asemenea, ranit, scrie Agerpres. Potrivit serviciilor medicale din municipalitatea Chacao, care apartine de Caracas, o femeie de 32 de ani a fost ranita de doua gloante in timpul manifestatiei care a urmat apelului lansat armatei de Juan Guaido sa i se alature in proiectul sau de a-l alunga pe Nicolas Maduro de la presedintie. Victima se afla pe artera Francisco-de-Miranda, in estul capitalei venezuelene, cand persoane mascate au atacat cortegiul, potrivit manifestantilor. Un alt protestatar, de 31 de ani, a fost ranit de gloante la mana tot in municipalitatea Chacao Din cele 69 de persoane care au primit ingrijiri medicale, 41 au prezentat rani cauzate de gloante de cauciuc. La scurta vreme dupa apelul lansat de Juan Guaido de la baza aeriana militara La Carlota, mii de persoane s-au adunat pe artera care o margineste si au izbucnit altercatiile. In timpul violentelor, un vehicul blindat a intrat in multime, potrivit imaginilor difuzate de presa locala si straina. Un soldat din trupele fidele presedintelui Nicolas Maduro a fost, de asemenea, ranit de gloante, a facut cunoscut ministrul apararii, generalul Vladimir Padrino. Media locale au mai informat ca un alt manifestant a fost ranit de gloante in burta. Pentru a putea urmari acest video te rugam sa accepti plasarea de cookie-uri de marketing. Accepta toate cookie-urile.

Te-ar putea interesa si:

Mai multe despre raniti, violente, venezuela, manifestatii, caracas

Vrei sa fii la curent cu cele mai importante stiri?

Urmareste-ne si pe Facebook ×