Un barbat in varsta de 50 de ani a fost arestat sub acuzatia de crima, dupa ce cadavrele mutilate a doua femei au fost descoperite in frigiderul unui apartament din estul Londrei, transmite marti Reuters.



Descoperirea macabra a fost facuta dupa ce politistii au raspuns unei reclamatii despre ocupantul apartamentului. "Un barbat in varsta de 50 de ani a fost arestat luni, 29 aprilie, sub suspiciunea de crima, dupa descoperirea a doua cadavre la o adresa din Canning Town", conform politiei britanice. Politia londoneza urmeaza sa identifice cele doua cadavre si sa ia contactul cu membrii familiilor acestora, scrie Agerpres.

