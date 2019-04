Episodul trei din ultimul sezon din "Game of Thrones" a devenit cel mai comentat al serialului pe Twitter, cu 7,8 milioane de mesaje, un record absolut, potrivit BFM TV, citat de G4media.ro

Scenaristii serialului „Game of Thrones” au aratat fanilor primele doua episoade care au pregatit terenul pentru batalia epica de 67 de minute din al treilea episod intitulat "Lunga Noapte".

"Game of Thrones" se va incheia pe 19 mai

Numarul total al episoadelor serialului este de 73, inclusiv cele din ultimul sezon. Ele au fost conduse de 19 regizori. Dintre cele mai importante 330 de personaje din primele sapte sezoane, 186 au murit.

Serialul, lansat in urma cu opt ani, a primit pana in prezent 132 de nominalizari la premiile Emmy si 47 de trofee. Productia a primit sase nominalizari la Globurile de Aur, iar actorul Peter Dinklage a primit un trofeu pentru rol secundar. De altfel, el a jucat si in cele mai multe episoade ale serialului, 67.