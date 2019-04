Imparatul Akihito va renunta marti la Tronul Crizantemei, marcand astfel prima abdicare inregistrata in ultimele doua secole in Japonia. Succesiunea imperiala va insemna totodata inceputul unei noi ere pentru aceasta tara, in care exista cea mai veche monarhie din lume, relateaza DPA.

In Japonia va fi organizat un ritual traditional la Palatul Imperial din centrul orasului Tokyo, pe 30 aprilie, in timpul caruia imparatul Akihito va renunta la tron, dupa o domnie de 30 de ani, informeaza Agerpres.

In cadrul ceremoniei, imparatul nipon, in varsta de 85 de ani, va purta o tinuta traditionala si va semnala stramosilor decizia lui de abdicare. Aceasta va fi prima abdicare inregistrata in Japonia dupa ce imparatul Kokaku a renuntat la tron in 1817.

Akihito a preluat tronul pe 8 ianuarie 1989 la varsta de 55 de ani, dupa moartea tatalui sau, imparatul Hirohito, in numele caruia Japonia a luptat si a pierdut Al Doilea Razboi Mondial.

Aproximativ 300 de persoane vor participa la ceremonie

Aproximativ 300 de persoane, inclusiv prim-ministrul Shinzo Abe si cabinetul sau de ministri, vor participa la ceremonia de marti, in timpul careia premierul tarii isi va exprima gratitudinea fata de imparatul Akihito, a anuntat Guvernul de la Tokyo.

In ziua urmatoare, pe 1 mai, va fi organizata o a doua ceremonie, in care care printul mostenitor Naruhito, fiul cel mare al lui Akihito, va urca pe tron si va mosteni insemne imperiale traditionale, precum o sabie sacra si o bijuterie, considerate o dovada a succesiunii sale.

Naruhito considera ca discutiile cu publicul larg au reprezentat "un stalp important" al rolului sau oficial si a precizat ca va continua sa aiba astfel de discutii si dupa ce va deveni imparat.

Publicul nipon va avea ocazia de a-i vedea pe viitorul imparat, sotia lui - printesa Masako, in varsta de 55 de ani - si pe alti membri ai familiei imperiale pe data de 4 mai, cand ei vor aparea intr-un balcon al Palatului Imperial pentru a saluta multimea, a precizat Agentia Casei Imperiale.

Imparatul Akihito si imparateasa Michiko, care dupa abdicare vor deveni imparat emerit respectiv imparateasa emerita, nu vor participa probabil la acel eveniment.

Pentru Japonia, ascensiunea pe tron a imparatului Naruhito inseamna debutul unei noi ere. Cu o luna inainte de acest eveniment, guvernul de la Tokyo a anuntat ca viitoarea era imperiala se va numi "Reiwa".

Presedintele american Donald Trump si sotia lui, Melania, vor calatori in Japonia luna viitoare si vor deveni primii oaspeti care vor ajunge in aceasta tara intr-o vizita de stat dupa intronarea lui Naruhito.

Mai tarziu in acest an, guvernul japonez va invita diversi oaspeti din 195 de tari care vor participa la evenimente ce vor fi organizate pentru a celebra intronarea imparatului Naruhito.

Date importante din viata imparatului japonez Akihito

Jurnalistii de la AFP au publicat recent un rezumat ce contine evenimente importante din viata imparatului japonez Akihito.

23 decembrie 1933: Se naste Akihito, primul dintre cei doi fii ai imparatului Hirohito si imparatesei Nagako, care au avut in total sapte copii.

1945: Hirohito anunta pe 15 august capitularea fara conditii a Japoniei in Al Doilea Razboi Mondial, dupa bombardamentele nucleare americane de la Hiroshima si Nagasaki si intrarea in razboi a Uniunii Sovietice. Constitutia adoptata in 1947 retrage imparatului orice rol politic.

1952: Akihito devine print mostenitor.

1959: Se casatoreste cu Michiko Shoda, o femeie fara origini aristocrate si fiica a unui industrias bogat. In anul urmator se naste primul dintre cei trei copii ai lor, viitorul imparat Naruhito.

1989: Devine imparat dupa moartea tatalui sau, pe 7 ianuarie. Ceremonia de intronare s-a desfasurat in anul urmator.

1992: Viziteaza China, unde isi exprima, intr-un discurs care a facut istorie, "durerea profunda" fata de amintirea "momentelor grele indurate de populatia chineza din cauza Japoniei" in timpul razboiului.

2011: Pe 16 martie, a sustinut o alocutiune televizata exceptionala, adresata unei populatii aflate in stare de soc dupa un tsunami produs in nord-estul Japoniei, in urma caruia au murit aproximativ 18.500 de persoane si care a lovit centrala nucleara de la Fukushima.

2012: La varsta de 78 de ani, a suferit in luna februarie un pontaj coronarian, incredintand pentru scurta vreme indatoririle sale oficiale printului mostenitor Naruhito. Imparatul nipon suportase deja in 2003 o operatie chirurgicala cauzata de un cancer la prostata.

2015: Akihito exprima "remuscari profunde" pentru Al Doilea Razboi Mondial cu ocazia ceremoniei ce a marcat implinirea a 70 de ani de la incheierea conflagratiei.

2016: Intr-o alocutiune televizata, imparatul nipon s-a declarat preocupat de capacitatea lui de a se achita de obligatiile sale oficiale, deschizand astfel calea spre o dezbatere despre posibila lui abdicare. Guvernul a anuntat apoi ca imparatul Akohito se va retrage de pe tron pe 30 aprilie 2019.AGERPRES/(AS - autor: Florin Badescu, editor: Mariana Ionescu, editor online: Anda Badea)