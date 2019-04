Premierul Viorica Dancila afirma, in mesajul transmis de Pasti, ca Sarbatorile Pascale ne aduc din nou binecuvantare, incredere si speranta, ne apropie mai mult de divinitatea care exista in oameni si ne dau sansa unui nou inceput, sub orice forma ar fi acesta.





„Romanilor care sarbatoresc Invierea Domnului le doresc sanatate, sa se bucure de armonia si emotia momentelor petrecute cu cei dragi, iar lumina sfanta sa ne arate calea catre ceea ce ne uneste. Paste fericit tuturor romanilor, din tara si din toate colturile lumii!”, mai afirma premierul.

