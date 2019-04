Un politician local mexican a propus o lege care interzice vanzarea de bere rece in Mexic pentru a limita consumul de alcool, propunere ce a declansat numeroase reactii, uneori batjocoritoare, pe retelele de socializare, relateaza AFP.



"Daca berea nu este rece, atunci esti nevoit sa o iei acasa, sa o pui in frigider si sa o consumi acasa", a explicat Maria de Lourdes Paz, membru al partidului Morena al presedintelui Andres Manuel Lopez Obrador.

Pentru a realiza acest proiect de lege, alesul local s-a bazat pe un sondaj privind diferitele dependente ale locuitorilor din Mexic. Conform acestui studiu, capitala Ciudad de Mexico "are cea mai mare rata de consum (de alcool) in randul tinerilor".

Cei mai multi dintre acesti tineri consumatori se aprovizioneaza, atunci cand ies cu prietenii, de la numeroasele magazine de cartier din capitala care vand bauturi reci, scrie Agerpres.

Proiectul de lege propune ca acesti comercianti sa vanda bauturile cu un continut de alcool peste 7% la "temperatura camerei".

Val de reactii

La auzul propunerii de a bea berea calda, in timp ce capitala se afla in prezent sub un val de caldura, internautii mexicani s-au dezlantuit.

Unii au propus pe Twitter ca popularul tacos sa fie vandut de acum "inghetat" pentru combaterea obezitatii, una dintre problemele majore de sanatate publica din Mexic.

"Cum poti sa interzici berea rece si sa vrei sa legalizezi marijuana?", a mai scris un alt utilizator pe reteaua sociala.

In fata valului de reactii, alesi ai partidului Morena au promis o "revizuire" a acestei propuneri legislative fara o modificare a "fondului".