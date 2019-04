O americanca musulmana a avut surpriza vietii sale cand a descoperit ca fotografia sa figura din greseala pe o notificare de cautare facuta publica de politia srilankeza in legatura cu atentatele jihadiste comise de Pasti, relateaza vineri AFP.



Joi, politia de pe insula din Asia de sud a publicat numele si fotografiile a sase persoane, trei tineri si trei tinere, cautate in cadrul anchetei asupra atentatelor sinucigase care s-au soldat duminica cu 253 de morti.

Pe lista figura si o suspecta prezentata drept Abdul Cader Fathima Khadhiya, cu fotografia unei femei care purta val islamic. In imagine aparea insa Amara Majeed, o americanca musulmana ai carei parinti sunt imigranti sirlankezi si care i-a trimis in 2015 o scrisoare deschisa lui Donald Trump referitoare la retorica sa privind musulmanii.

"Buna ziua toata lumea! Am fost identificata din greseala in aceasta dimineata de guvernul srilankez drept una dintre atacatoarele de Pasti ale SI in Sri Lanka", a scris Amara Majeed pe contul sau de Facebook, facand referire la organizatia jihadista Statul Islamic (SI) care a revendicat masacrul.

"Ce surpriza cand m-am trezit! Este in mod clar complet fals si, sincer, dat fiind ca comunitatile musulmane sunt deja puternic afectate de probleme de supraveghere, nu am nevoie de mai multe acuzatii false si de mai multa supraveghere", a adaugat ea.

Politia din Sri Lanka si-a recunoscut greseala joi seara, confirmand ca fotografia asociata numelui "Abdul Cader Fathima Khadhiya" nu este de fapt cea a suspectei in cauza. Aceasta este insa intr-adevar cautata, scrie Agerpres.

"Persoana din fotografie nu este cautata pentru interogatoriu", indica un comunicat semnat de purtatorul de cuvant al politiei, Ruwan Gunasekera.

Aceasta gafa intervine dupa o revizuire spectaculoasa in scadere a bilantului uman al masacrului de duminica.

Dupa ce anuntasera initial ca 359 de persoane au fost ucise, autoritatile locale au dat inapoi si au indicat ca in realitate atentatele sinucigase s-au soldat cu 253 de morti.

Autoritatile au justificat revizuirea explicand ca trupurile foarte mutilate de explozii au fost numarate de mai multe ori din greseala.