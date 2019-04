A murit Jacqui Saburido, femeia a carei fata desfigurata a devenit simbolul riscurilor la care ne expune condusul sub influenta alcoolului.



Jacqui Saburido a murit de cancer, in Guatemala, la varsta de 40 de ani.

Femeia a suferit arsuri grave dupa ce a fost implicata intr-un accident, la varsta de 20 de ani, in momentul in care se intorcea cu patru prieteni de la o petrecere. Masina lor a fost lovita frontal de un sofer beat. Doi dintre pasagerii din masina in care se afla Jacqui au murit pe loc, in timp ce tanara a suferit arsuri pe 60 la suta din suprafata corpului, scrie cnn.com, citat de Adevarul.ro.

In urma accidentului, femeia a fost supusa la peste 100 de operatii.