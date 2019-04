Comisia Europeana a anuntat ca va analiza decizia luata miercuri in Parlament cu privire la Codurile penale.



"Suntem la curent cu votul pe tema revizuirii Codurilor Penale, care a avut loc astazi in Parlamentul Romaniei. Vom analiza cu atentie masurile adoptate inainte de a decide urmatoarele etape. Intelegem ca nu au fost promulgate inca si nici nu au intrat in vigoare.

Dati-mi voie sa va reamintesc ca Comisia a avut o pozitie foarte clara in ceea ce priveste situatia statului de drept in Romania. Romania trebuie sa reia urgent procesul de reforme. Daca preocuparile noastre nu sunt abordate, Comisia va trebui sa actioneze rapid si sa utilizeze mijloacele pe care le are la dispozitie", a precizat purtatorul de cuvant al CE, potrivit Stiripesurse.ro.