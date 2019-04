Gruparea jihadista Stat Islamic (SI) a revendicat atentatele comise duminica in Sri Lanka, in care au fost ucise cel putin 321 de persoane si ranite alte in jur de 500, transmit Reuters, dpa si EFE, citand un comunicat difuzat de Amaq, agentia de propaganda a SI.





"Autorii atacurilor care au vizat cetateni din tarile coalitiei (anti-SI) si crestini in Sri Lanka alataieri sunt combatanti SI", a anuntat organizatia prin agentia sa de propaganda Amaq, adaugand o fotografie si o inregistrare video menite sa-i arate pe cei sapte atacatori implicati in masacru, potrivit News.ro.

Kamikaze au provocat un carnagiu duminica, in trei hoteluri de lux si trei biserici, in toiul slujbei de Paste, la Colombo si in alte parti in tara. Autoritatile locale au atribuit baia de sange miscarii islamiste locale National Thowheeth Jama'ath (NTJ), care nu l-a revendicat, si cauta sa afle daca aceasta a primit o sustinere logistica internationala.

Este vorba despre operatiunea in strainatate - in afara Siriei si Irakului - cea mai sangeroasa revednicata de SI de la proclamarea ”califatului” sau, in iunie 2014.

Statul Islamic a difuzat o inregistrare in care presupusi kamikaze ii jura credinta

Intr-un comunicat publicat ulterior, SI a prezentat numele de razboi a sapte "combatanti", sustine organizatie, in atentate.

Abu Ubeida, Abu Baraa si Abu Moukhtar ont, potrivit gruparii jihadiste, au comis atacurile de la Cinnamon Grand Hotel, Shangri-La si Kingsbury.

Abu Hamza, Abu Khalil si Abu Mohamad au comis, potrivit aceleiasi surse, atacurile la cele trei biserici din Colombo, Negombo si Batticaloa.

Al saptelea jihadist, Abu Abdallah, a ucis, potrivit jihadistilor, trei politisti intr-un atac la periferia Colombo.

Intr-o fotografie difuzata odata cu comunictul, a caror autenticitate nu a putut fi verificata din surse independente, opt barbati, imbracati in negru, dintre care sapte au fata mascata, pozeaza in fata steagului SI.

Singurul barbat cu fata descoperita poarta barba si o mitraliera

Sri Lanka a arestat 40 de persoane, insa suspecti sunt, in continuare, fugari, potrivit premierului Ranil Wickremesinghe.

Intrebat despre posibilitatea unor noi atacuri, seful Guvernului a anuntat, intr-o conferinta de presa, marti, ca "nimic nu este exclus". "Anumiti" suspecti fugari ar putea detine explozivi, a adaugat el, raspunzand unei intrebari.